Viabilità, Febbo attacca: «10 milioni di euro per le frane spesi per acquistare autobus»

I Consiglieri regionali di Forza Italia Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri criticano l’operato della giunta regionale per quanto riguarda i fondi strutturali e in particolare, nel corso di una conferenza stampa, si riferiscono “al taglio di 10 milioni di euro inizialmente destinati al consolidamento e alla mitigazione del rischio idrogeologico, inseriti all’interno del Patto del Sud (Masterplan), per dirottarli all’acquisto di nuovi pullman per la società di trasporto regionale Tua”.

Febbo e Sospiri hanno evidenziato le loro “forti preoccupazioni poiché vengono messe a repentaglio l’incolumità dei cittadini e la sicurezza di diverse Comunità abruzzesi che da oggi continuano a rimanere ancora senza risorse, senza programmazione e senza risposte”. “Ci riferiamo – hanno spiegato Febbo e Sopiri – alla Delibera di Giunta numero 217 che prevede la rimodulazione dei finanziamenti del Patto per il Sud, attinenti al consolidamento e la mitigazione del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai patti per lo sviluppo con un taglio immotivato di 10 milioni di euro, aggiornando la dotazione finanziaria destinata agli interventi per il dissesto che ammontava inizialmente a 30 milioni di euro”. “Dopo questa inspiegabile e scellerata decisione di rimodulazione – hanno evidenziato i Consiglieri – verrebbero esclusi gli intereventi riguardanti 11 progetti importanti (tra l’altro tutti ricadenti in zona R4, ossia ad alto fattore di rischio) come il consolidamento centro abitato di Montesilvano Colle, consolidamento centro abitato di Manoppello, consolidamento centro abitato di Rocca San Giovanni, consolidamento dell’abitato di San Giovanni Lipioni, Consolidamento del centro abitato di Collecorvino, consolidamento parete rocciosa sottostante il centro di Montelapiano, consolidamento varie località di Roccaspinalveti, consolidamento frazioni di Torricella Sicura, consolidamento centro abitato di Civitaquana, consolidamento movimento franoso di Abbateggio, consolidamento strada via Parlatore di Orsogna. Tutte emergenze che attendono da tempo risposte concrete mentre ora si rischia, se non si interviene tempestivamente, di mettere a repentaglio la sicurezza di cittadini e territori”. “Fatto ancora più grave – secondo Febbo e Sospiri – è che questi intereventi erano già tutti autorizzati con le amministrazioni comunali che avevano iniziato le attività propedeutiche all’effettuazione dei lavori. Quindi, fermo restando che non intravediamo nulla di negativo nell’acquisto di nuovi pullman per il trasporto pubblico, è assolutamente irresponsabile sottrarre delle risorse vincolate e già programmate per il contenimento del rischio idrogeologico, in prossimità della stagione invernale. Insomma, una questione di priorità che un buon e responsabile amministratore dovrebbe sempre tener presente nella gestione delle risorse”. “Pertanto – hanno concluso Febbo e Sospiri – ci appelliamo al vice presidente Lolli attraverso una missiva affinché si adoperi immediatamente per ripristinare interamente i capitoli di spesa del Masterplan così come approvati inizialmente, prima della rimodulazione effettuata con la Dgr numero 2017, sia per dare risposte ai Sindaci che hanno l’urgenza di portare a termine i lavori sia per non creare ulteriori ed inutili calamità”