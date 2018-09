Viabilità, da lunedì 24 settembre sensi unici alternati lungo la ‘Trignina’

CAMPOBASSO – Da lunedì 24 settembre saranno in vigore alcune limitazioni al traffico lungo la strada statale 650 “Fondo Valle Trigno” al fine di consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione per il ripristino corticale e la sostituzione dei giunti di dilatazione di alcuni viadotti.

In particolare, dal 24 settembre al 30 ottobre 2018, secondo le necessità di avanzamento dei lavori, sarà istituito il senso unico alternato della circolazione e il limite massimo di velocità di 30 km/h in corrispondenza del viadotto Fossato (km 19,870 – km 20,435), del viadotto Trigno 2 (km 29,954 – km 30,645), del viadotto Trigno 3 (km 32,665 – km 33,658) e del viadotto Lama (km 34,200 – km 34,724).

E’ quanto comunica Anas, società del Gruppo FS Italiane, che inoltre raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.