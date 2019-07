Viabilità: ristatalizzazione dell’Istonia 86, l’Anas ad un passo dalla gestione

AGNONE. Ristatalizzazione della ex Istonia 86, ci siamo. Dopo anni di appelli, interrogazioni e documenti firmati all’unanimità, fonti vicine l’Anas confermano come il tratto stradale che va da Pescolanciano e fino a Castiglione Messer Marino, passando per Agnone, tornerà ad essere gestito dall’ente nazionale per le strade. “Siamo in dirittura d’arrivo – confida una fonte confidenziale – la pratica è sui tavoli romani dove si attende solo la firma ufficiale per il passaggio di consegne tra Provincia di Isernia, attuale gestore dell’arteria, e i dirigenti dell’Anas che garantiranno uomini e mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada, anello di congiunzione tra alto Molise e Abruzzo”. Una notizia tanto attesa quanto desiderata dalle popolazioni e amministratori del territorio che non sapevano più a quale santo rivolgersi visto lo stato di salute in cui versava da anni il segmento viario. E bisogna tornare indietro con la memoria, ovvero alla presidenza di Raffaele Mauro in via Berta, quando la Pescolanciano-Castiglione Messer Marino, fu disgraziatamente affidata alla Provincia “sottraendola” di fatto ad Anas. Scelta infelice sotto tutti i punti di vista considerato che da quel momento sono iniziati una miriade di problemi dettati da incapacità e mancanza di fondi nel migliorare le condizioni base di una strada fondamentale per collegare i centri periferici al capoluogo di provincia e all’autostrada. Al momento non è dato sapere i tempi esatti per il passaggio di consegne, tuttavia l’interesse concreto da parte di Anas porterà ad una nuova stagione che a breve potrebbe avviare nuovi cantieri. Il riferimento, tutt’altro che velato, va alle importanti opere attese, in particolare, sui viadotti ‘Verrino’ e ‘Sente’, con quest’ultimo chiuso nel mese di settembre dello scorso anno che ha provocato una enorme crisi economica e sociale la quale attanaglia tutt’oggi diverse comunità. A questo punto fondamentale sarà l’interessamento alla vicenda del mondo politico che vede l’assessore regionale Vincenzo Niro e il consigliere Andrea Greco dover dare la spinta decisiva affinché il tutto possa attualizzarsi. In un recente passato, entrambi, hanno avuto contatti con il governo centrale e nella fattispecie con Anas per risolvere l’annosa problematica. Non esenti da fare “pressioni” i vari Comuni, tra cui spiccano Pescolanciano, Carovilli, Vastogirardi, Pietrabbondante, Belmonte del Sannio, Poggio Sannita, Pescopennataro, Capracotta, Agnone, che gravitano sull’asse viario e chiamati ad uno sforzo congiunto per portare a compimento l’iniziativa.