Viabilità, il viadotto “Verrino” intitolato a Remo Sammartino

ISERNIA. Il viadotto “Verrino” porta d’ingresso alla città di Agnone, sarà intitolato a Remo Sammartino, già senatore della Repubblica italiana, sottosegretario ai Trasporti e sindaco dell’Atene del Sannio.

E’ quanto stabilito dalla Provincia di Isernia che ha inserito il tema all’ordine del giorno del consiglio convocato per domani, martedì 21 maggio alle ore 16,30. L’importante opera viaria fortemente voluta negli anni ’70 proprio da Sammartino, nei prossimi mesi sarà oggetto di lavori di restyling per un importo pari a circa 800 mila euro. Con in fondi erogati dalla Regione Molise, il programma delle principali opere prevede il rifacimento di giunti e tappetino in asfalto drenante. Oltre al viadotto “Verrino”, la Provincia intitolerà il museo Paleolitico di Isernia all’ex presidente di Palazzo Berta, Domenico Pellegrino, mentre non da meno sarà il riconoscimento della “Medaglia d’Oro al Valor Militare” per i con l’istituzione della Giornata in Memoria.