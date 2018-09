Viadotti a rischio, il ministro Toninelli mette in campo una squadra di tecnici

ANSA) – ROMA” – Sulle autostrade “faremo un lavoro che non è mai stato fatto con una precisa mappatura dello stato dell’arte. Stiamo già creando una squadra di tecnici che non c’era”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli in una intervista al Gr 1 Rai rispondendo ad una domanda sulla vicenda della richiesta di controlli dell’A24-A25 avanzata nei mesi scorsi da un’associazione alla quale il ministero ha risposto di non avere mezzi e personale sufficiente. “Duecento cinquanta dovevano essere gli addetti quando si decise di costruire un’agenzia (per i controlli ndr); ce ne sono solo 100 di cui 50 sono amministrativi”, ha detto il ministro ribadendo poi l’intenzione di rinegoziare le convenzioni “con tutti i concessionari”.