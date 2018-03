Viadotto Gamberale sulla Trignina: calcestruzzo cade a pezzi e le armature si sfaldano

CHIAUCI – Viadotto Gamberale sulla Trignina: calcestruzzo che cade a pezzi e armature che si sfaldano.

Le foto che pubblichiamo sono state scattate oggi pomeriggio da Giuseppe Padula che gentilmente ne ha concesso l’utilizzo all’Eco.

Immagini che mostrano il degrado in cui versano i piloni del viadotto “Gamberale” sulla fondovalle Trigno, nel tratto compreso tra Chiauci e Civitanova, precisamente al km 17. Il calcestruzzo cade letteralmente a pezzi, ma ciò che fa più impressione è probabilmente la ruggine che ha completamente corroso, in alcuni casi addirittura sfaldato e spezzato le armature in ferro.