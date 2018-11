Viadotto ‘Sente’, 2mln per riapertura inseriti nel Decreto Genova

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Scettici e detrattori rimarranno con un palmo di naso. E’ dell’ultima ora la notizia che la Camera dei Deputati ha approvato (31 ottobre) il Decreto Genova nel quale sono stati inseriti i due milioni di euro per la riapertura del viadotto “Sente – Longo” chiuso dalla Provincia di Isernia, gestore dell’importante struttura viaria, a metà settembre.

Infatti l’articolo 40-bis (interventi straordinari per il ponte Sente) recita testualmente: “Al solo fine di permettere la riapertura al traffico del viadotto Sente è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2018. Al relativo onere per l’anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

Un provvedimento fortemente voluto dai rappresentanti istituzionali dei Cinque Stelle di Molise e Abruzzo che nelle scorse settimane si sono dati appuntamento a Castiglione Messer Marino per fare il punto della situazione. Proprio in quella occasione i parlamentari pentastellati, Carmela Grippa e Antonio Federico avevano assicurato la popolazione dell’arrivo del finanziamento mettendo a tacere le malelingue sul mancato inserimento dei due milioni richiesti.