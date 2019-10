Viadotto ‘Sente-Longo’ chiuso, Andrea Greco: “Rispondo solo ai cittadini”

AGNONE. “Il dibattito sul viadotto Sente lo farò con i cittadini. Non intendo spettacolarizzare una vicenda tristemente nota”. Andrea Greco, consigliere regionale del MoVimento Cinque Stelle, replica così alla proposta dell’ex assessore provinciale, Mike Matticoli che, nei giorni scorsi, lo aveva sfidato ad un confronto pubblico per chiarire, una volta per tutte, le responsabilità sulla chiusura del ponte e la mancata partenza delle nuove opere. A fare da arbitro al faccia a faccia, il quale avrebbe dato l’opportunità ai cittadini di farsi una ulteriore idea sull’intera problematica, si era proposta la testata de l’Eco online che aveva già fissato la data (3 ottobre). Peccato che alla disponibilità di Matticoli non ha fatto seguito quella di Greco che inoltre ha aggiunto: “Matticoli deve rispondere all’opinione pubblica, non a me”.