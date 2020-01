Viadotto Verrino, il nuovo look affidato alla “Angelone Costruzioni”

AGNONE. Tanto tuonò che piovve. La Provincia di Isernia ha appaltato i lavori per il rifacimento del viadotto Verrino intitolato alla figura del compianto senatore Remo Sammartino. L’importo pari a circa 800 mila euro, fondi regionali, è stato aggiudicato alla ditta “Angelone Costruzioni” di Forlì del Sannio con un ribasso del 15% sulla base d’asta. Battuta la concorrenza di altre due ditte che avevano presentato ribassi oscillanti tra l’8 e il 10%. Se non ci saranno intoppi, le nuove opere partiranno a primavera. L’importante infrastruttura, anello di congiunzione tra i centri dell’alto Molise e le fondovalli Trignina e Verrino, da anni versa in condizioni assai precarie, a tal punto che i tecnici di via Berta sono stati costretti ad abbassare i limiti di velocità, fissati, in caso di pioggia, a 20 chilometri orari. Realizzato negli anni ’70, il ponte alle porte di Agnone, è gestito dalla Provincia che subentrò all’Anas durante il governo di Raffaele Mauro. Provvedimento, quello del passaggio di consegne, che nel corso degli anni, vuoi per mancanza di fondi, vuoi per scelte opinabili, non ha assicurato una manutenzione efficiente più volte evidenziata da automobilisti, amministrazioni comunali e società di trasporto i cui appelli sono caduti nel dimenticatoio. Ad aggravare pesantemente la situazione il fenomeno dell’acquaplaning che puntualmente si verifica in caso di temporali e soprattutto nelle lunghe stagioni invernali. Un fenomeno che spesso e volentieri ha messo a rischio l’incolumità dei tanti automobilisti che quotidianamente percorrono l’arteria. Oggi finalmente l’attesa notizia che garantirà un nuovo e migliorativo assetto stradale al ponte. In particolare le opere riguarderanno il rifacimento dei giunti, quello del tappetino di asfalto e i canali di scarico per le acque piovane. Dunque volge al termine quella considerata una vera e propria telenovela che rischiava di prendere la drammatica piega vissuta tutt’oggi dal viadotto “Sente – Longo” chiuso da oltre un anno. Oggi l’augurio è che i nuovi lavori possano essere completati al più presto possibile e soprattutto espletati nel miglior modo possibile.