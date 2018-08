Viaggi di speranza: la lezione del cardinale Montenegro contro il razzismo

CASTELGUIDONE – Torna a Castelguidone, nell’Alto Vastese, l’appuntamento a cura della Caritas diocesana con la “Giornata della legalità, dell’impegno e della responsabilità”. Si tratta di una iniziativa culturale della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico “Paolo Borsellino” e della delegazione Caritas Abruzzo-Molise, prevista per il 27 agosto prossimo presso la parrocchia di Castelguidone. Saranno presenti il vescovo di Trivento, monsignor Claudio Palumbo, che alle ore 11 presiederà la preghiera dell’ora media e terrà una lectio divina; monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne, delegato per la pastorale Caritas Abruzzo e Molise, che interverrà sul libro della Caritas a cura di don Alberto Conti “Come in cielo così in terra”; il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento e presidente della Caritas Italiana, che interverrà sul tema “Viaggi di speranza“.