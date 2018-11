Vicenda Cotir, la Provincia: «Ci siamo costituiti per evitare costi aggiuntivi»

RICEVIAMO dalla Provincia di Chieti e pubblichiamo:

In merito alle dichiarazioni sulla stampa rilasciate dal consigliere regionale Mauro Febbo in data odierna, si precisa che la Provincia di Chieti si è costituita, nella vicenda COTIR a cui si fa riferimento, previa acquisizione di un parere legale che ha ritenuto opportuna la costituzione in giudizio ad aiuvandum della Regione, al fine ultimo di evitare costi aggiuntivi per la Provincia conseguenti all’ipotetico riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico del COTIR.

In relazione ai gravi problemi di Bilancio e alle difficoltà a far partire gli appalti rassicuriamo il Consigliere Febbo che la Provincia di Chieti ha da tempo approvato il Bilancio consuntivo e Preventivo 2018 e in questi giorni sono stati appaltati 17 interventi sulla viabilità nel territorio provinciale.

In merito alle difficoltà di reperire le risorse ricordiamo al Consigliere Febbo che grazie alla Regione Abruzzo con il Masterplan sono stati assegnati 16 milioni di euro alla Provincia di Chieti che saranno spesi nel 2019 sulle strade provinciali come si può constatare sul sito dell’Ente. Pertanto è obbligatorio che la Provincia possa e debba costituirsi nelle sedi opportune per tutelare le proprie ragioni.