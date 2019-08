Il vicesindaco in persona transenna la strada: istituita l’isola pedonale al parco giochi

SCHIAVI DI ABRUZZO – Detto, fatto. Lo aveva promesso e ha mantenuto la parola. Il vicesindaco in persona, Maurizio Pinnella, ha posizionato le transenne per chiudere al traffico viale Europa nel tratto antistante il parco giochi di Schiavi di Abruzzo. Istituita, dunque, l’isola pedonale anche nel piccolo centro montano del Vastese. Una richiesta formulata dai genitori dei bambini che frequentano il parco giochi, soprattutto in questo periodo estivo, che ha trovato accoglienza nell’amministrazione comunale.