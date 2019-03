PESCOLANCIANO – Un daino, una femmina, incastrato in una recinzione metallica, destinato inevitabilmente a morire, viene salvato da un gruppo di cacciatori. Proprio così, dei cacciatori. Dipinti sempre come bruti che uccidono animali indifesi, sempre propensi al bracconaggio, nel video pubblicato dimostrano invece di avere un animo nobile e di amare e rispettare gli animali. Perché un animale in difficoltà non è una preda da carniere. Succede a Pescolanciano, in Molise.