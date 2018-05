BELMONTE DEL SANNIO – Quella che si vede in video è la situazione registrata oggi pomeriggio, durante l’ondata di maltempo, a Belmonte del Sannio. Dal viadotto che conduce verso Agnone cadono vero e proprie cascate di acqua piovana che finiscono sulla provinciale sottostante, quella che porta in paese, proprio in mezzo alla carreggiata, rappresentando un concreto pericolo per gli automobilisti in transito.