BELMONTE DEL SANNIO – Videosorveglianza in arrivo a Belmonte del Sannio: già iniziati i lavori.

Intanto è stato esteso il servizio gratuito Wi-fi che permette di navigare velocemente su Internet.

La sicurezza nei piccoli centro montani del Molise e del Vastese è sempre difficile da assicurare. Paesi spopolati, con molte case disabitate e i pochi residenti magari sparpagliati in punti diversi e isolati del paese. Tutte condizioni che rendono gioco facile ai ladri e ai malintenzionati. Le forze dell’ordine fanno del loro meglio, ma certo non è semplice coprire l’intero territorio con pochi uomini e mezzi a disposizione. Proprio nei giorni due brillanti operazioni condotte dai Carabinieri a cavallo tra Abruzzo e Molise hanno portato all’arresto di diverse persone dedite a furti in abitazione e nelle scuole. E per aumentare la sicurezza dei residenti nei piccoli centri montani e rendere più difficile la vita ai ladri diversi Comuni si stanno attrezzando con l’installazione di sistemi di videosorveglianza. Tra questi Belmonte del Sannio, dove i lavori sono già iniziati e vanno avanti spediti.

«Fra non molto, – conferma l’assessore comunale Dalio Mastrostefano – installeremo delle videocamere di sorveglianza nelle quattro strade di accesso del paese. I lavori di posa in opera dell’impianto sono già partiti e pensiamo di poter procedere all’attivazione entro un mese».

«Inoltre proprio in questi giorni abbiamo attivato un servizio Wi-fi qui in paese, perché anche la rete internet veloce può essere utile in tema di sicurezza. – continua l’assessore Mastrostefano – Bisogna collegarsi con il wi-fi fatto installare dal Comune e fare una semplice registrazione, cui seguirà l’invio di un codice di accesso che permetterà a tutti e gratuitamente di accedere alla rete internet veloce. E’ un servizio che copre tutta piazza Risorgimento, parte di via Roma e parte di via Circonvallazione».

Francesco Bottone