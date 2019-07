Videosorveglianza senza autorizzazione, denunciato un commerciante molisano: sanzione da 12mila euro

Un esercente attività commerciale denunciato all’Autorità Giudiziaria per illeciti penali riguardanti il lavoro.

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, durante i servizi di controllo del territorio volto a garantire il rispetto della normativa vigente per la tutela dei cittadini, hanno denunciato alla competente Magistratura un titolare di attività commerciale perché responsabile di violazioni in materia di tutela del lavoro. In particolare, l’attività ispettiva ha fatto emergere irregolarità in materia di formazione dei lavoratori sui rischi relativi alle mansioni svolte e la presenza di un impianto di videosorveglianza installato senza la prevista autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

I Carabinieri del NIL, oltre alla denuncia in stato di libertà dell’esercente, hanno contestato ammende per un importo pari a circa 12mila euro.