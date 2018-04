Vigile del fuoco caduto in servizio: venerdì i funerali, sarà presente il capo dipartimento Frattasi

“Ci siamo stretti nel dolore in paese per una perdita prematura e improvvisa, un destino infame”. Così il sindaco di Cercepiccola,, cugino di La Vigna. Il primo cittadino ha annunciato il lutto cittadino per il giorno del rito funebre. “Qui in paese ci sono papà, sorella, amici di sempre – ha proseguito Nardacchione -. Gli volevamo tutti un bene”. Intanto, la Procura di Milano ha aperto una indagine per omicidio colposo e incendio colposo al momento a carico di ignoti per il rogo divampato alla Rykem. L’indagine è coordinata dal procuratore aggiuntoe dal pmche hanno immediatamente posto sotto sequestro il capannone per consentire ai vigili del fuoco di effettuare i primi accertamenti. Secondo la prima ricostruzione, Pinuccio La Vigna, ha perso la vita circa mezz’ora dopo il suo arrivo insieme ai colleghi per il distaccamento di una trave e di un lastrone di copertura del tetto. I pm hanno già disposto l’autopsia che si terrà nei prossimi giorni.