Vigili del fuoco: il comandante Tolomeo Litterio di Pescopennataro lascia il servizio attivo

PESCOPENNATARO – A far data dal primo novembre prossimo l’ingegner Tolomeo Litterio, (a destra in foto, ndr) dirigente generale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, originario di Pescopennataro, lascerà il servizio attivo. Entrato nei ruoli tecnici dei Vigili del fuoco nel 1980, a conclusione del corso di formazione presso le Scuole centrali antincendio e presso il comando di Bologna, viene assegnato al comando di Firenze e negli successivi a quello di Roma. Nel marzo 1987 viene trasferito all’allora ispettorato statistica e telecomunicazioni del servizio tecnico centrale. Poi, nel 1990, viene assegnato alle Scuole centrali antincendio. Consegue la nomina a primo dirigente nel 1994, assumendo l’incarico di comandante a Sulmona e poi a Bologna. Nel 2006, proseguendo una rapida carriera, viene promosso dirigente superiore e gli viene affidato, nel 2009, l’incarico di comandante a Venezia. Nel 2010 viene nominato dirigente generale, assumendo la direzione regionale del Friuli Venezia Giulia.Dal 2014 è direttore regionale dell’Emilia Romagna e della Liguria nel 2016. Infine ha ricoperto l’incarico di direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, incarico attualmente ricoperto. L’ingegner Litterio è stato insignito dell’onorificenza di ufficiale dell’ordine al merito della repubblica italiana nel 2007 e di commendatore nel 2012. «Desidero esprimere all’amico collega e ai suoi famigliari la gratitudine di tutti i colleghi e quella mia personale per i risultati raggiunti, e a nome del Corpo nazioanle rivolgergli un augurio sincero di un futuro altrettanto ricco di soddisfazioni» ha commentato l’ingegner Gioacchino Giomi, capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Francesco Bottone