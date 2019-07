Vigili del fuoco: la palestra del comando provinciale intitolata alla memoria dell’ingegner Strazzullo

CAMPOBASSO – La palestra polifunzionale del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Campobasso intitolata al compianto ingegner Giovanni Strazzullo, funzionario del comando prima e della direzione regionale vigili del fuoco poi. A memoria di tale momento è stata scoperta la targa commemorativa in presenza dei familiari e l’arcivescovo metropolita di Campobasso-Bojano Monsignor Bregantini ha proceduto alla benedizione degli uomini e dei mezzi in dotazione al comando provinciale dei Vigili del fuoco.

«Carissimo Comandante ingegner Di Tullio, ti ringrazio di vero cuore per aver dedicato una targa ricordo al collega ing. Strazzullo morto prematuramente, mio ex collega al Comando Vvf di Campobasso. Un collega di elevate qualità morali e professionali. Stimatissimo da tutti. Giovanni ti ricorderò per sempre» commenta l’ingegner Antonio Barone, già Direttore Regionale dei Vigili del fuoco in Molise.