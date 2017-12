Vigili del fuoco: l’architetto D’Agostino nominata dirigente di supporto in Direzione regionale Molise

Vigili del fuoco, l’architetto Maria Angelina D’Agostino assegnata alla Direzione del Molise, dopo aver fatto il funzionario direttivo alla stessa Direzione regionale del Molise.

E’ quanto si apprende da fonti interne in merito all’attribuzione di incarichi dirigenziali a primo dirigente del Corpo nazionale Vigili del fuoco.

L’architetto D’Agostino è nata a Benevento nel 1964 e si è laureata a pieni voti presso l’Università Federico II di Napoli. Nel 1999 è entrata nel Corpo nazionale Vigili del fuoco, assegnata al comando provinciale di Vercelli. Successivamente trasferita a Benevento da dove ha preso parte attivamente ai terremoti di L’Aquila e del Pollino, per giungere al comando di Campobasso e poi in direzione regionale. Promossa primo dirigente nel luglio scorso, viene ora nominata dirigente di supporto, referente del soccorso pubblico, della colonna mobile regionale e della prevenzione e sicurezza tecnica presso la direzione regionale del Molise.