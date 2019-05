Vigili del fuoco: l’ingegner Giudice neo comandante a Sassari

Con decorrenza 27 Maggio 2019 il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Prefetto Mulas, nell’ambito del conferimento di incarichi superiori ha nominato il neo dirigente superiore, ingegner Luigi Giudice, già comandante provinciale di Isernia e attualmente comandante provinciale di Como, comandante di Sassari. Si tratta di una sede operativa molto impegnativa, con macro aree boschive e marine con indice di rischio d’incendio più elevato per la popolazione stanziale e per i turisti, considerando il grande bacino di utenza che attrae la costa Smeralda, il Golfo degli Aranci ed altre bellezze. Prende il posto del collega comandante ingegner Michele Di Tullio che da Sassari rientra nel suo Molise, è infatti originario di Pescopennataro, per assumere il comando provinciale di Campobasso.