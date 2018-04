Vigili del fuoco, Michelino Scampamorte nuovo capo distaccamento di Agnone

AGNONE – Michelino Scampamorte è il nuovo capo distaccamento dei Vigili del fuoco di Agnone. La nomina ufficiale ricevuta direttamente dall’ingegnere Raffaella Pezzimenti, comandante provinciale. Il neo capo distaccamento prende il posto di Vittorio Appugliese andato in pensione. Scampamorte, entrato a far parte del corpo dei Vigili del fuoco nel lontano 1986, vanta un vastissimo curriculum che lo ha portato a girovagare l’Italia in lungo e in largo.

Tra i comandi dove ha prestato servizio quelli di Torino, Chieti, Isernia, Pescara e Ancona. Promosso capo squadra nel 2000, il nuovo comandante della caserma altomolisana, ha svolto mansioni di istruttore professionale presso le scuole antincendio di Roma.

Innumerevoli le missioni su fronti caldi quali terremoti e alluvioni. Umbria, Sarno, San Giuliano di Puglia, L’Aquila, Emilia Romagna e Centro Italia hanno consentito a Scampamorte di acquisire sul campo esperienza e quell’umanità che da sempre caratterizza il lavoro dei Vigili del fuoco. Specializzato Saf (speleo-alpino-fluviale), Scampamorte è stato promosso capo-reparto nelle ultime settimane prima ancora della nomina a capo distaccamento di Agnone. A lui gli auguri di buon lavoro da parte della redazione de l’Eco online.