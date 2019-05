Vigili del Fuoco, promosso l’ingegner Giangiobbe: assume il comando di Macerata

CAMPOBASSO – Il Ministero Dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha comunicato la promozione a primo dirigente dell’Ing. Antonio Giangiobbe, già vice comandante di lungo corso presso il Comando Provinciale di Campobasso. Sposato e con tre figli. l’Ing. Antonio Giangiobbe è stato impegnato in diverse attività istituzionali, sia in ambito locale che presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. A far data dal 27 Maggio sarà il Comandante dei Vigili del Fuoco di Macerata succedendo all’Ing. Pierpaolo Patrizietti che andrà a dirigere il Comando di Taranto. L’Ing. Antonio Giangiobbe , già conoscitore della realtà territoriale marchigiana, avendo partecipando alle attività emergenziali a seguito degli eventi sismici che hanno interessato, nel recente passato, le zone dell’Umbria e delle Marche, porterà con sé tutta l’esperienza maturata nel territorio molisano.