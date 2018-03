Vigili del fuoco: sirene spiegate anche in Molise per onorare i colleghi caduti a Catania

CAMPOBASSO – In mattinata presso il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Campobasso si è celebrato il precetto pasquale al quale ha partecipato una parte del personale dirigente, amministrativo ed operativo in servizio.

Dopo la cerimonia tutti i Vigili del fuoco d’Italia alle ore 12 hanno osservato un minuto di raccoglimento in concomitanza delle esequie tenutesi oggi in suffragio dei vigili del fuoco deceduti a Catania durante il servizio d’istituto lo scorso 20 marzo.

I funerali di Ambiamonte si sono svolti questa mattina alle 11.30 nella Cattedrale di Catania. Erano presenti il ministro dell’Interno Marco Minniti, il Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco e il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ai funerali in forma solenne, sia a Catania che a Trapani, di Dario Ambiamonte, di 40 anni, e Giorgio Grammatico, di 36, i vigili del fuoco morti nell’esplosione, il 20 marzo scorso, del piano terra di una palazzina di Catania. Le esequie di Grammatico domani alle 16 nel Santuario della Madonna di Trapani.