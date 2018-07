Vigili del fuoco: un minuto di silenzio per le “Vittime del dovere” Oggi alle ore 12 in ricordo della strage di Via Palestro a Milano

Oggi 27 Luglio alle ore 12 tutti i Vigili del Fuoco italiani osserveranno un minuto di raccoglimento in memoria delle “Vittime del dovere”. Appuntamento per l’abbraccio simbolico di tutti i Comandi d’Italia, alla stessa data della “Strage di Via Palestro a Milano”. Sono trascorsi 25 anni da quella triste giornata. Il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. Gioacchino Giomi ed il Capo Dipartimento Prefetto Bruno Frattasi hanno disposto un minuto di sentito raccoglimento su tutto il territorio nazionale per commemorare tutte le vittime del dovere. Anche tutti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso comprendente i distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano saranno partecipi alla ricorrenza.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.