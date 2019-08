Vigili del fuoco e Unicef in campo per i 30 anni della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia

Ieri a Roma, il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo, accompagnato dal Direttore generale UNICEF Italia Paolo Rozera, ha incontro il Vice Capo Dipartimento Vicario – Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. Fabio Dattilo, per parlare dei 30 anni della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato di sempre.

«Quest’anno per noi è molto importante perché ci ricorda che sono passati 30 anni dall’approvazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il trattato che orienta le nostre azioni a favore di tutti i bambini del mondo, nel loro migliore interesse» – ha dichiarato Francesco Samengo, Presidente dell’UNICEF Italia. «Questa ricorrenza vogliamo celebrarla in tutta Italia anche con i Vigili del fuoco, simbolo di protezione e sicurezza del nostro paese. Per questo, il prossimo 20 novembre vogliamo lasciare che i bambini prendano il posto degli adulti per ricordarci che a volte guardare il mondo da una prospettiva diversa può suggerci soluzioni semplici e innovative nell’interesse di tutti».

«Il 2019 celebra tre anniversari importanti che ci ricordano la necessità di prestare attenzione ai più vulnerabili e indifesi: i 30 anni della Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, i 30 anni di collaborazione con l’UNICEF e gli 80 anni dalla fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco» – ha dichiarato l’Ing. Fabio Dattilo, Vice Capo Dipartimento Vicario – Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. «Durante questo lungo periodo abbiamo sempre lavorato per la sicurezza e la protezione di tutti, prestando particolare attenzione ai bambini e continueremo a farlo insieme, perché nessuno venga più lasciato indietro, in Italia e nel mondo».

L’incontro è avvenuto a poco più di un mese di distanza dalla riconferma della nomina dei Vigili del Fuoco ad Ambasciatori UNICEF e dalla firma del protocollo di intesa tra l’UNICEF Italia e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile volto alla promozione e realizzazione di attività e iniziative di sensibilizzazione a sostegno dei diritti dei bambini e degli adolescenti, con particolare attenzione alla promozione e tutela della sicurezza e alla diffusione dei valori della protezione e prevenzione del rischio, soprattutto di bambini e giovani.