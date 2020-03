I vigili urbani non «fanno solo le multe», consegnano anche medicinali e spesa a domicilio

PERANO – I vigili urbani non sono solo quelli «che fanno le multe», lo stanno dimostrando in questo periodo di emergenza sanitaria.

Le Polizie locali dei vari Comuni, infatti, anche quelli più piccoli, sono impegnate in azioni benefiche, come la consegna a domicilio di beni di prima necessità per le persone anziane e sole impossibilitate ad uscire. Le immagini pubblicate arrivano da Perano, dove appunto il vigile urbano si è messo a completa disposizione della popolazione, in particolare degli anziani, ma situazioni analoghe si registrano ogni giorno in tutti i Comuni. Grazie, quindi, al personale della Polizia municipale.