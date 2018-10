Villaggio Coldiretti Roma, Cucinotta dà via ai lavori con campana di Agnone

ROMA – Moltissimi i visitatori che da ogni parte del Molise si sono recati a Roma, durante tutto il week and, per visitare il Villaggio della Coldiretti. Allestito al Circo Massimo, nel cuore della capitale, il Villaggio chiuderà i battenti domenica 7 ottobre. Sfidando il tempo non troppo clemente, i molisani sono giunti nella capitale con vari pullman, provenienti da numerosi centri del Basso Molise come dal Molise Centrale e dalle zone montane.

A dare simbolicamente l’avvio alla manifestazione il suono acuto e squillante della campana proveniente proprio dal Molise, nello specifico la Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, suonata per l’occasione dall’attrice Maria Grazia Cucinotta. Un momento, questo, che ha inorgoglito tutti i molisani e quanti, residenti nella capitale possono vantare origini nella piccola regione appenninica.

Fra le oltre 300 aziende presenti al villaggio anche varie di prodotti molisani che spaziano dagli ottimi salumi e formaggi, passando per le marmellate, le conserve, i sottolio ma anche pane, pasta e olio alla canapa, prodotti da forno e tanto altro ancora di quello che il meglio del Made in Molise offre.