Villetta in fiamme, i Vigili del fuoco limitano i danni

Nella serata di ieri la prima squadra del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta in Contrada Cerreto, per un incendio sviluppatosi in una stanza di in una villetta.

Il tempestivo intervento del personale, con attrezzature e mezzi specifici, ha evitato che l’incendio si propagasse anche alle altre stanze della villetta.