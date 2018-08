Violenza sessuale di gruppo e pornografia minorile, quattro giovani del Vastese in manette

Violenza sessuale di gruppo e pornografia minorile, misure cautelari per quattro minorenni del Vastese.

I Carabinieri della compagnia di Vasto, al comando del maggiore Amedeo Consales, hanno tratto in arresto quattro minori in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni de L’Aquila. Gli arresti fanno seguito alla operazione dei mesi scorsi che portò alla esecuzione delle prime misure cautelari.