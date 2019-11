Violenza sulle donne: “Posto occupato” alla fermata dei bus di Schiavi di Abruzzo

SCHIAVI DI ABRUZZO – «Un piccolo gesto simbolico per ribadire che siamo contro la violenza sulle donne 365 giorni all’anno».

Così Maurizio Pinnella, vicesindaco di Schiavi di Abruzzo, a commento della suggestiva installazione che ha realizzato con le proprie mani, questa mattina, all’interno del box alla fermata degli autobus. Una sciarpa rossa, una spazzola per capelli, uno specchio, un rossetto e un gioiello, insieme ad una candela a forma di fiore, tutti simboli femminili che da oggi occuperanno quel posto all’interno della fermata degli autobus. Un posto a sedere riservato, dunque, un’attenzione in più nei confronti delle donne. «Posto Occupato è un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza. – spiega il vicesindaco Pinnella – Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società, anche sugli autobus o alla fermata. Questo posto vogliamo riservarlo a loro, affinché la quotidianità non lo sommerga».