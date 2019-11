Virgo Fidelis: monsignor Forte e il generale Cerrina premiano Giulia Rullo

CHIETI – Si è svolta questa mattina la celebrazione della “Virgo Fidelis” – proclamata nel 1949 Patrona dell’Arma dei Carabinieri da Sua Santità Pio XII – nonché del “78°”° Anniversario della Battaglia di Culqualber” e della “Giornata dell’Orfano”.

La ricorrenza è stata solennizzata con la celebrazione di una Santa Messa presso la Cripta Presbiteriale della Cattedrale di San Giustino officiata dall’Arcivescovo di Chieti Vasto, S.E. Monsignore Bruno Forte.

La celebrazione della Virgo Fidelis risale al 1949, quando Sua Santità Pio XII proclamò ufficialmente Maria “Virgo Fidelis Patrona dei Carabinieri”, fissandone la ricorrenza al 21 novembre: data in cui la Cristianità celebra la festa liturgica della Presentazione di Maria Vergine al tempio ed anniversario della “Battaglia di Culqualber“.

Il 21 novembre del 1941 un intero Battaglione di Carabinieri si sacrificò in una delle ultime cruente battaglie in terra d’Africa, nella strenua difesa, protrattasi per tre mesi, del caposaldo di Culqualber. Per quel fatto d’arme fu conferita alla Bandiera dell’Arma dei Carabinieri la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Con la Virgo Fidelis l’Arma celebra anche la “Giornata dell’Orfano“, istituita nel 1996, che rappresenta per i Carabinieri e per l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri un’occasione di concreta vicinanza alle famiglie dei colleghi caduti.

Al termine della cerimonia il Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise, Gen. B. Carlo Cerrina, ha rivolto un sentito ringraziamento alle Autorità Civili e Militari intervenute, ai rappresentanti delle Forze di Polizia e militari, ai soci e benemerite dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

L’Ufficiale ha quindi omaggiato al Vescovo di un quadro della ceramica di Castelli raffigurante la Virgo Fidelis ed ha premiato per la conclusione degli studi universitari Giulia Rullo, orfana dell’Appuntato Scelto Rullo Claudio, deceduto in servizio il 12 dicembre 2008.