Vitello ucciso dai lupi, allevatore rimborsato con 44 euro

PESCOPENNATARO – Vitello ucciso dai lupi, allevatore di Rosello rimborsato con 44 euro.

A raccontare la singolare storia il fotografo naturalista Dario Rapino.

“Parlavo poc’anzi con un allevatore del posto, raccogliendo il suo legittimo e comprensibile sfogo. “Sai quanto mi hanno dato per un vitello ucciso dai lupi nel 2015? 44 euro e la banca si è pure fregata la commissione di tre euro… lo dico a te perché sei un loro amico…”. Ed io: “Veramente non ho amici in Regione”. “No, no, amico dei lupi. Io non ce l’ho con loro, per me possono stare qui. Ma io ci vivo con questo lavoro!”. Come dargli torto? I “ragazzi” del branco ogni tanto la fanno fuori dal vaso, non si accontentano di cinghiali e caprioli e fanno danni. Stabilire la convivenza tra uomini e lupi è fondamentale per la conservazione della specie e non ci vorrebbe molto se le istituzioni pubbliche facessero il loro dovere. Sono invece sempre assenti. Io da solo che posso fare? Ora con l’Associazione Salviamo l’Orso daremo all’allevatore un recinto elettrificato. A nostre spese. Ma così non si può andare avanti”.

Foto di repertorio