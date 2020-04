Vittima da Covid19 a Roccaspinalveti, la Asl sta tracciando i contatti

ROCCASPINALVETI – «Mi è appena giunta la comunicazione dal Dipartimento di Prevenzione della Asl 02 Abruzzo di un secondo caso di accertata positività nel nostro paese. La persona in questione era in ospedale già da diversi giorni e purtroppo è deceduta la notte scorsa. Il Servizio di igiene e prevenzione della Asl sta provvedendo a verificare i contatti stretti avuti dalla persona risultata positiva al Covid-19. Ancora una volta, vi ribadisco, che l’emergenza non è finita. Continuate a rispettare le disposizione stabilite dai vari decreti.

RESTATE A CASA.