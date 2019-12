TERMOLI – “La Città invisibile” di Termoli organizza la proiezione speciale di Voci dal Silenzio, il documentario sull’esperienza eremitica in Italia, in programma venerdì 13 dicembre alle ore 18, presso il proprio Centro Diurno. Per l’occasione, sarà presente il regista Joshua Wahlen che interverrà, al termine della visione, per rispondere alle domande del pubblico e raccontarci di questo suo viaggio tra gli eremi d’Italia.

L'incontro, ultima tappa del tour molisano, rientra all'interno di una programmazione più ampia: un ciclo di oltre cento proiezioni e incontri in tutta Italia alla presenza degli autori che ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico e numerosi sold-out, rendendo di fatto il documentario un caso unico nel panorama cinematografico nazionale.

VOCI DAL SILENZIO

“Un viaggio lungo la penisola italiana per raccontare l’esperienza eremitica. Storie di uomini e di donne che cercano di recuperare il senso profondo di sé e della vita attraverso un percorso intimo e solitario”.

A partire dalla testimonianza degli stessi eremiti, Voci dal Silenzio sviluppa un discorso corale sull’esperienza ascetica. Offre al contempo molteplici spunti di riflessione sulla natura umana, sulle insidie del mondo contemporaneo e sui rapporti che l’anacoreta, e più in generale l’uomo, tesse con il divino.

