POGGIO SANNITA – I forti venti di burrasca che stanno battendo l’Alto Molise causano i primi disagi. In particolare si segnala la caduta di tegole e calcinacci divelti dalle forti raffiche di vento a Poggio Sannita, dove, in questo momento, sono in azione i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone per l’opportuna bonifica e messa in sicurezza.