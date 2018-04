Volevano rubare Suv, tre arresti in flagranza nel Chietino

(ANSA) – CHIETI, 29 APR – I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Chieti hanno eseguito tre arresti, due 43enni e un 39enne originari della zona di Manfredonia, mentre erano in procinto di rubare una Kia Sportage parcheggiata in un centro commerciale di Chieti Scalo.

Determinante, ai fini dell’arresto, è stata la segnalazione al 112 da parte di un cittadino che li aveva notati. I carabinieri, giunti sul luogo, si sono appostati nei pressi del furgone utilizzato dai tre e che era stato parcheggiato in prossimità del Suv dal quale era stato già rimosso il nottolino della portiera. I carabinieri sono dunque intervenuti bloccando ed arrestando i tre e, durante la perquisizione, hanno trovato numerosi arnesi atti allo scasso. Domattina al Tribunale di Chieti ci sarà l’udienza di convalida degli arresti: i tre sono attualmente in camera di sicurezza.