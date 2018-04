Volley, Caseificio Di Nucci – Paglieta per un posto in serie B

Agnone – Paglieta per un posto in serie B. Gara uno della finalissima dei play-off di serie C tra molisani e abruzzesi. Si gioca alle ore 18,00 al palasport di viale Europa. Una sfida, quella tra il Caseificio Di Nucci e la Virtus Volley, che si ripete ancora una volta dopo quanto accaduto in campionato e Coppa Abruzzo. In entrambe le circostanze molisani sempre sul gradino più alto. Per arrivare all’appuntamento di questa sera, il Caseificio Di Nucci ha battuto in semifinale l’Alba Adriatica, mentre il Paglieta ha avuto la meglio sul Montorio.

“Ma questa sarà un’altra storia – avverte Costantino Pierdomenico, factotum del sestetto altomolisano -. In ballo c’è la promozione nel terzo campionato nazionale, la serie B (unificata da qualche anno) e quindi, potete immaginare, come la posta in palio sia altissima. Conosciamo bene i nostri avversari per averli affrontati più volte, un team giovane con buone individualità che sicuramente avrà sete di rivincita nei nostri confronti. Dunque – sottolinea Pierdomenico – bisognerà fare molta attenzione e giocare al meglio delle nostre potenzialità”.

Coach Mariano Maniscalco recupera il libero Giuseppe De Felice e può contare su tutto il resto della rosa che ieri sera ha svolto la rifinitura pre gara. Riflettori accesi sull’opposto Emanuele Lefosse, leader e bombardiere del sodalizio del presidente Tonino Mastrostefano. Nel palasport atteso un buon pubblico, almeno questo l’auspicio di una società che tra mille difficoltà di natura economica e logistica è pronta a tornare nella pallavolo che conta.

“Una grossa spinta potrebbe arrivare dai nostri tifosi che mi auguro si riverseranno in massa nella struttura sportiva”, conclude Pierdomenico.

A dare il fischio d’inizio gli arbitri Walter Di Gregorio e Dario Di Florio.

Per sbarcare in B bisognerà vincere tre gare sulle cinque previste da regolamento. Gara 2 attesa a Paglieta domenica 15 aprile alle ore 20,00.