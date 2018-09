Volley, il Caseificio Di Nucci riparte dalla serie D e da un palasport “colabrodo”

AGNONE – Ripartirà dalla serie D abruzzese – molisana il cammino dell’Associazione sportiva Pallavolo Agnone. Dopo la cessione del titolo di serie B all’Atripalda (Av), la società del presidente Tonino Mastrostefano ha rilevato quello del Pineto, altra nobile decaduta con trascorsi in A2. A spingere il club molisano ad iscriversi alla serie D il comitato Fipav abruzzese che ha riconosciuto meriti e risultati acquisiti sul campo da una società storica nel panorama meridionale. Con l’Agnone, molto probabilmente, nel torneo di D saranno inserite anche l’Isernia, il Venafro, l’Ururi-Larino e il Campobasso. Il sestetto altomolisano, ancora una volta, sarà affidato al coach Mariano Maniscalco che lavorerà con giovani del posto di cui faranno parte il centrale isernino, ma agnonese d’adozione, Marco Tamburro e il libero vastese, Giuseppe De Felice. L’iscrizione alla serie D sarà formalizzata entro il 30 di settembre con il Caseificio Di Nucci che ha confermato la sponsorizzazione al sodalizio. Eterna nota dolente l’impianto di viale Europa ridotto ad un colabrodo. I maggiori problemi riguardano le infiltrazioni costate in passato la sospensione di una gara di serie C. Per tamponare l’emergenza basterebbero poche migliaia di euro, ma dagli uffici tecnici del comune il nastro sembra essersi inceppato sul “non abbiamo soldi“.