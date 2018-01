Volley, il Caseificio Di Nucci stacca il pass per la finale di Coppa Abruzzo

AGNONE – Il Caseificio Di Nucci Agnone stacca il pass per la finale della Coppa Abruzzo di volley che si disputerà oggi (domenica 28 gennaio) nel palasport di San Gabriele a Vasto a partire dalle 18,30. Nella semifinale disputata ieri nella struttura di viale Europa, il sestetto di Mariano Maniscalco ha sconfitto con un secco tre a zero (25-17; 25-18;25-22) l’Alba Adriatica vendicando così la prima debacle stagionale incassata in campionato proprio per mano degli abruzzesi.

Nell’altra semifinale vittoria della Virtus Paglieta sul Montorio con il risultato di tre a uno (25-16; 19-25; 25-16; 25-22). Dunque il duello a distanza che sta caratterizzando il torneo di serie C maschile, tra il Caseificio Di Nucci e il Paglieta sarà riproposto questa sera in riva all’Adriatico per la finalissima di Coppa Abruzzo.

Intanto in casa Agnone buone notizie arrivano dall’infermeria. Infatti dopo l’ennesimo consulto medico, il palleggiatore Francesco Maiorana ha scongiurato la lesione del tendine rotuleo e, seppur con le dovute accortezze, potrà essere a disposizione per il proseguo del campionato.