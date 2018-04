Volley: delirio Caseificio Di Nucci Agnone promosso in serie B

AGNONE – Il Caseificio Di Nucci Agnone promosso in serie B. Festa grande al Palabelsito dove il sestetto di Mariano Maniscalco conquista la promozione nella terza serie nazionale a discapito del Paglieta. Gara perfetta, quella degli altomolisani in gara tre dei play off che regala una serata magica ai tanti appassionati accorsi nell’impianto di viale Europa.

Sotto di un set (28-30), gli agnonesi ribaltano con determinazione il risultato e chiudono il match sul 3-1 (25-17; 25-21; 25-20). Ancora una volta strepitosa la prova dell’opposto Emanuele Lefosse che mette a terra 33 palloni, seguito da capitan Diana (14), Pacelli (7), Pignatelli (5) e un sorprendete Di Toro (2). Pubblico in delirio che a fine gara tributa una lunga standing ovation ai protagonisti di una cavalcata inarrestabile, la quale, dopo l’affermazione nella regular season e in Coppa Abruzzo, culmina con la promozione in B una stagione da incorniciare.

Nel prossimo numero cartaceo, L’Eco de l’Alto Molise dedicherà uno speciale all’impresa compiuta dai ragazzi di Maniscalco.