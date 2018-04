Volley: domenica bestiale, il Caseificio Di Nucci prova a volare in B

AGNONE – Domenica bestiale ad Agnone dove il Caseificio Di Nucci con una eventuale vittoria in gara 3 sancirebbe il ritorno in serie B. Condizionale d’obbligo visto che la Virtus Paglieta farà di tutto per allungare l’infinita sfida contro gli altomolisani nei play-off. Previsto il tutto esaurito sulle gradinate del malandato palasport di Viale Europa dove il fischio d’inizio è fissato alle ore 18,00. Il sestetto di Mariano Maniscalco dovrà rinunciare al palleggiatore Francesco Maiorana, operato in settimana a Roma dal professor Andrea De Vita. Al suo posto il giovane e promettente Marco Di Toro, che quando chiamato in causa, non ha sfigurato. Ad arbitrare l’incontro una coppia tutta al femminile composta da Eleonora Candeloro e Federica Tosti. Caseificio Di Nucci avanti di due incontri grazie alle vittorie in gara 1 e gara 2.

“Chi pensa di essere già in B, si sbaglia – afferma alla vigilia del match il team manager Costantino Pierdomenico -. Ci sarà da lottare palla su palla perché il Paglieta, ne sono sicuro, arriverà ad Agnone per vendere cara la a pelle”. Molto dipenderà dalla prestazione del bombardiere Emanuele Lefosse, che nelle precedenti prestazioni ha messo a segno qualcosa come 67 punti. Coach Maniscalco confida nell’intero collettivo abituato a sapersi compattare nei momenti di difficoltà. Parola al campo, mentre in tanti incrociano le dita e iniziano il conto alla rovescia di quello che potrebbe essere l’avvio di un nuovo ciclo…Il condizionale è d’obbligo.