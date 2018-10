Volley, doppia vittoria per il Caseificio Di Nucci al XV memorial “Raffaella De Simone”

AGNONE – Doppia affermazione per il Caseificio Di Nucci al XV memorial “Raffaella De Simone” svolto al palasport di Agnone domenica 7 ottobre. Nelle sfide contro l’Emmetti Isernia netta affermazione sia in campo femminile (I divisione) che in quello maschile (serie D) per i sestetti guidati da Mariano Maniscalco.

Identico il punteggio (3-0) acquisito dagli agnonesi contro i team di Luca Maresca e Paolo Piccirillo. In merito al match femminile brilla la stella della 16enne (festeggerà domani il compleanno) Martina Capece autrice di 17 punti, mentre in quello maschile in luce numerosi ragazzi del posto tra cui due gambiani appartenenti al Cat.

A premiare i protagonisti della manifestazione, ottimamente organizzata dal sempre attento Costantino Pierdomenico, l’assessore allo Sport, Annalisa Melloni, i consiglieri comunali Roberto Amicone e Daniele Saia, lo sponsor Franco Di Nucci, il presidente Tonino Mastrostefano e la neo dottoressa in psicologia, Cleonice De Simone sorella di Raffaella. “Si è trattato di un buon test alla vigilia della partenza dei campionati attesi per il mese di novembre” il commento di coach Maniscalco.