Volley, doppio confronto Agnone – Isernia al XV memorial “Raffaella De Simone”  

AGNONE – Un confronto incrociato maschile-femminile per onorare al meglio la memoria di “Raffaella De Simone”. E’ quello che Agnone e Isernia affronteranno questo pomeriggio a partire dalle 16,30 al palasport di viale Europa. L’appuntamento è dato dal XV memorial “De Simone” che vedrà scendere in campo per la prima gara le ragazze della I divisione, a seguire il match maschile con le due formazioni impegnate nel torneo di serie D. Tra le fila degli isernini due ex quali i tecnici Luca Maresca che allena la femminile e Paolo Piccirillo coach del team maschile. Entrambi in passato sono stati alle dipendenze del club alto molisano. Intanto tanta la curiosità nel vedere all’opera il nuovo sestetto di Mariano Maniscalco che dopo aver ceduto il titolo di serie B riparte dalla D abruzzese – molisana con un manipolo di giovani del posto.