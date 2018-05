Volley giovanile, l’under 20 dell’Agnone alle fasi nazionali di Agropoli

AGNONE – Per il quinto anno consecutivo l’AsPallavolo Agnone rappresenterà il Molise alle fasi nazionali di un campionato giovanile che si svolgeranno ad Agropoli (Salerno) dal 31 maggio al 3 giugno. La formazione under 20 maschile, guidata da coach Mariano Maniscalco, infatti si è garantita l’ennesima vetrina nazionale grazie all’affermazione in finale contro i “cugini” del Venafro. Nella competizione campana venti le squadre partecipanti con i molisani sono stati inseriti nel girone C insieme a Modena (Emilia Romagna), Atletico Volley Gupe Catania (Sicilia) e Sigma VolleyBall Aversa (Campania). A passare il turno e accedere agli ottavi di finale le prime tre classificate nonché la migliore quarta. “E’ un girone non facile ma proveremo a fare di tutto per superare il primo turno”, ammette il tecnico dell’AsPallavolo Agnone, reduce dalla promozione in serie B con la prima squadra.

In Cilento con Maniscalco: Matteo Marcoecchio, Costantino Palli, Giuseppe Pacelli, Fernando Carosella, Francesco Pignatelli, Felice Andrea Marcovecchio, Marco Catena, Armando Amicone, Enzo Masciotra ed Emanuele Di Ielsi.

IL programma prevede l’esordio dell’Agnone alle ore 9,00 del 31 maggio contro il Modena. Nello stesso giorno ma alle 18,00 atteso il confronto contro i siciliani del Catania, mentre il match conclusivo della prima fase ci sarà il primo giugno alle ore 9,00 contro l’Aversa.