Volley, a Paglieta gara 2 dei play off per la B: il Caseificio Di Nucci tenta l’allungo

AGNONE – Gara 2 dei play off promozione per la serie B. Il Caseificio Di Nucci, forte del successo riportato nel primo match (3-2), viaggia alla volta di Paglieta nell’infinita sfida contro gli abruzzesi. L’appuntamento è per domani, domenica 15 aprile, nella palestra comunale di via Pertini. Il fischio d’inizio alle ore 20,00 affidato alla coppia arbitrale, Roberta Tramba e Cristopher Binaglia.

I molisani si presentano alla sfida senza il palleggiatore titolare, Francesco Maiorana che nella settimana entrante sarà sottoposto ad intervento chirurgico a Roma a seguito del grave infortunio riportato sei giorni fa al tendine d’Achille. Al suo posto il giovane Marco Di Toro chiamato a confermare la buona prova sfoderata nel palasport di viale Europa. In serata il sestetto di Mariano Maniscalco ha svolto la seduta di rifinitura ed è pronto per l’ennesima battaglia che si preannuncia a dir poco infuocata anche sotto l’aspetto ambientale. Tranne Maiorana, tutti a disposizione gli uomini della rosa degli altomolisani. “Ci sarà da lottare su ogni pallone – avverte il coach molisano alla vigilia della partita -. Conosciamo bene il Paglieta, squadra tosta e tecnicamente valida che non ci regalerà nulla, dunque, fondamentale l’impatto iniziale. Tuttavia alla fine vincerà chi sbaglierà meno”. Gara 3 prevista ad Agnone domenica 22 aprile (ore 18,00). Salirà in B la squadra capace di aggiudicarsi tre gare su cinque.