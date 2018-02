Volley serie C, il Caseificio Di Nucci schianta pure il Chieti

AGNONE – Quindicesimo successo stagionale per il Caseificio Di Nucci che piega anche la resistenza del Teate Chieti. La capolista archivia la pratica in tre set (25-23; 25-21;25-21) con gli abruzzesi che hanno tentato di strappare almeno un punto al sestetto di Mariano Maniscalco. Tuttavia l’obiettivo non è andato a buon fine grazie alla esemplare prestazione del collettivo molisano che nel campionato di serie C resta il team da battere. In classifica generale non mollano le inseguitrici Paglieta e Montorio vittoriose contro L’Aquila (3-0) e Lanciano (3-1), mentre il derby tra Termoli e Campobasso è andato agli adriatici che si sono imposti con un pesante 3-0 sulla squadra del capoluogo. Nel prossimo turno, atteso per sabato 17 febbraio, il Caseificio Di Nucci farà visita a L’Aquila, squadra che staziona nelle basse sfere della graduatoria, ma il match clou di giornata è sicuramente rappresentato dalla sfida che metterà di fronte il Montorio al Paglieta.

Tutti i risultati della XV giornata: Paglieta-L’Aquila 3-0; Agnone-Chieti 3-0; Aba Adriatica-Ortona 3-0; Termoli-Campobasso 3-0; Lanciano-Montorio 1-3.

La classifica: Caseificio Di Nucci 40, Montorio 36, Paglieta 35, Alba 28, Termoli 20, L’Aquila, Campobasso 16, Chieti 15, Lanciano 9, Ortona 7.