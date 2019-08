Voli turistici in elicottero, una due giorni nel cielo blu dell’Alto Molise

AGNONE. L’ebbrezza di sorvolare i cieli dell’Alto Molise e ammirare panorami mozzafiato a bordo di un elicottero. E’ quello che sarà possibile fare questo pomeriggio, martedì 13 agosto, a partire dalle ore 15,30 dal parcheggio dell’ospedale cittadino. Per quell’ora infatti sono in programma i primi decolli. Chiunque è interessato può contattare la Pro loco e chiedere informazioni sulle modalità di prenotazione. L’iniziativa, che proseguirà anche per la giornata di mercoledì 14, è stata promossa dal Comune di Agnone, in collaborazione con la Pro loco, l’associazione “La Repubblica di Maiella” e il pilota di origini abruzzesi Fabio Falasca.