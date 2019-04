I volontari ripuliscono Agnone, la vicesindaco Marcovecchio: «Grazie, il Comune è a disposizione»

AGNONE – «Un’iniziativa di alto valore civile che può dar inizio ad azioni organizzate con l’ausilio del supporto comunale e della ditta preposta al servizio di raccolta dei rifiuti».

Con queste parole la vicesindaco di Agnone, Linda Marcovecchio, commenta l’iniziativa spontanea di alcuni agnonesi che questa mattina hanno ripulito i bordi di una strada cittadina da rifiuti di ogni genere: pneumatici, materiali ferrosi, elettronici e altro. Oltre ad esprimere il suo apprezzamento la vicesindaco già si dice disponibile, a nome dell’amministrazione comunale, per dare sostegno e supporto ad iniziative del genere, con il coinvolgimento anche della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti.

«Grazie per il vostro esempio e per la vostra iniziativa che mi auguro possa dar vita ad una buona pratica cittadina contro il cattivo costume dell‘abbandono dei rifiuti, dura da sconfiggere, ma non impossibile. – aggiunge la vicesindaco Marcovecchio – Il vostro gruppo potrebbe diventare una sentinella ecologica da emulare e, se lo vorrete, potreste cooperare con la casa comunale per aiutarci a potenziare l’azione cittadina responsabile per mantenere pulito e sano il nostro territorio. Con stima».