Volpe: l’Atc Chietino-Lancianese riprende le attività di controllo in notturna

«Da lunedì 20 agosto, finalmente, l’Atc Chietino-Lancianese riprende le attività di controllo della volpe in notturna negli istituti di protezione in osservanza del piano di controllo volpe da noi redatto e approvato dalla Regione».

A darne notizia la Federcaccia Chieti. «Per ora – continua l’associazione venatoria presieduta da Giannicola Di Carlo – abbiamo 7 istituti e 12 equipaggi autorizzati, nel prossimo futuro lavoreremo per aumentare il numero degli istituti in attività di controllo volpe e il numero degli equipaggi».

Nell’Atc Vastese invece non si attiva ancora un piano di controllo della popolazione delle volpi. Nelle scorse settimane, subito dopo il suo insediamento, il presidente Antonio Campitelli, manifestò la volontà di attivare finalmente il controllo dei nocivi ed in particolare delle volpi, ma da allora non si è ancora passati dalle parole ai fatti.